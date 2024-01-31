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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:28
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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Küçükköy Mahallesi 29 Ekim Caddesi Varol 2 apartmanının üçüncü katında bulunan bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 68 yaşındaki Naime Sakarya, ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 arasöz ve bir kamyonetle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İlk belirlemelere göre arızalanan klimadan kaynaklandığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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