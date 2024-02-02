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        Teksüt Bandırmaspor, kaleci Zafer Görgen ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:23
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        Teksüt Bandırmaspor, kaleci Zafer Görgen ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile anlaştı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Zafer Görgen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        Zafer Görgen, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Trendyol Süper Lig'de şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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