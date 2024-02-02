Teksüt Bandırmaspor, kaleci Zafer Görgen ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Zafer Görgen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Zafer Görgen, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Trendyol Süper Lig'de şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev aldı.