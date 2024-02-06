Balıkesir'de asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'deki asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı. Uygulamalar sırasında 1975 kişi sorgulandı, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri de kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı. İş yeri ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Trafik uygulamasında 754 aracı denetleyen ekipler, eksiklikleri bulunan 64 araç sürücüsüne toplamda 217 bin 342 lira ceza kesti. Ayrıca, kusurları bulunan 10 araç trafikten men edildi.