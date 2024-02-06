Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Havran'da anıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Balıkesir'in Havran ilçesinde program düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Balıkesir'in Havran ilçesinde program düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Daha sonra Havran Belediyesi tarafından sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." dedi.
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