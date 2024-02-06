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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Havran'da anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Balıkesir'in Havran ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:59
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Havran'da anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Balıkesir'in Havran ilçesinde program düzenlendi.

        Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Daha sonra Havran Belediyesi tarafından sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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