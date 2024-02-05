Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 174 sentetik uyuşturucu hap, 61 gram metamfetamin, 52 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Balya, Edremit, Gömeç, Havran ilçelerindeki 13 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.

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