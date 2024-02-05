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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:52
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 14 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Balya, Edremit, Gömeç, Havran ilçelerindeki 13 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 174 sentetik uyuşturucu hap, 61 gram metamfetamin, 52 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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