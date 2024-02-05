Balıkesir'de yaralı halde bulunan çakal ameliyat edildi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.
Deveören Mahallesi Muhtarı Gürhan Beygirci, mahallenin kırsal bölgesinde dolaşırken başı plastik bir bidona sıkışmış ve yaralı halde çakal buldu.
Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliği ekipleri adrese geldi. Ekipte yer alan veteriner hekim Ertan Şenol, çakalın başını sıkıştığı bidondan kurtardı.
Göğüs bölgesinde derin yarası olduğu tespit edilen çakal, Edremit'teki özel hayvan hastanesinde ameliyata alındı.
Çakalın, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına geri bırakılacağı öğrenildi.
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