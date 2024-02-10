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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:53 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:53
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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        R.U. idaresindeki 10 ADL 592 plakalı kamyonet, 600 Evler Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sokak'ta geri gelirken 72 yaşındaki yaya N.A'ya çarptı.

        Kazada ağır yaralanan N.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        N.A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü R.U. ise polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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