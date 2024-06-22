Balıkesir'de eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Ayrıca, C.G. ve M.G'nin 2 yıl önce İstanbul'dan Gönen ilçesinde taşınarak, burada bahçe bakım işleriyle evlerini geçirdikleri öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

C.G. daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Tütüncü Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan C.G. (62), karısı M.G'ye (55) tabancayla ateş etti.

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