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        Balıkesir'de eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, eşini tabancayla vurarak yaralayan kişi, intihar girişiminde buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:51
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        Balıkesir'de eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, eşini tabancayla vurarak yaralayan kişi, intihar girişiminde buldu.

        Tütüncü Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan C.G. (62), karısı M.G'ye (55) tabancayla ateş etti.

        C.G. daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından C.G. ve M.G, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ayrıca, C.G. ve M.G'nin 2 yıl önce İstanbul'dan Gönen ilçesinde taşınarak, burada bahçe bakım işleriyle evlerini geçirdikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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