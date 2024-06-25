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        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:52
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        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        F.O. yönetimindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşlerine (BASKİ) ait kamyonet, Çanakkale-İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki H.E. ve K.M. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan K.M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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