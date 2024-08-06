Balıkesir'de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

Gür, daha sonra tekrar Pektaş'ın evine gelerek dışarı çıkmasını istedi. Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş (31) av tüfeğiyle dışarı çıkarak Gür'e ateş etti.

İddiaya göre Metin Gür (44), husumetli olduğu Kemal Pektaş'ın (60) Kırsal Çavuş Mahallesi'ndeki evinin öne giderek dışarı çıkmasını istedi. Gür, Pektaş'ın çıkmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

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