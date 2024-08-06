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        Balıkesir'de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:25
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        Balıkesir'de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        İddiaya göre Metin Gür (44), husumetli olduğu Kemal Pektaş'ın (60) Kırsal Çavuş Mahallesi'ndeki evinin öne giderek dışarı çıkmasını istedi. Gür, Pektaş'ın çıkmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

        Gür, daha sonra tekrar Pektaş'ın evine gelerek dışarı çıkmasını istedi. Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş (31) av tüfeğiyle dışarı çıkarak Gür'e ateş etti.

        Kafasından yaralanan Gür, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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