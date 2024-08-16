Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kurtdere Mahallesi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğindeki güreşler öncesi Kurtdere Er Meydanı'nda minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boylardaki katılımcıların boy ayrımı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın ile beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Mevlid-i Şerif okunan program, yemek ve açılış töreniyle devam etti.

Ahmet Akın, Kurtdereli'nin hayattaki tek torunu olan Havva Dakdevir'i de ziyaret ederek, elini öptü. 76'sı başpehlivan olmak üzere 1711 güreşçinin katılacağı müsabakalar yarın başlayacak. Organizasyon, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşinin ardından ödül töreniyle sona erecek. - Kurtdereli Mehmet Kurtdereli Mehmet, 1865 yılında Bulgaristan sınırları içinde kalan Deliorman'da doğdu. Pehlivan 1,92 metre boy ve 148 kilo ağırlığıyla dünya çapında adını duyurdu.

Henüz 21 yaşında karşısına çıktığı Koca Yusuf'tan övgü alan Kurtdereli Mehmet, yurt dışında birçok güreşçiyle karşılaştı ve 1911'de 32 gecede 43 müsabakaya çıkıp "cihan şampiyonu" ilan edildi. "Muhteşem Türkler" arasında yerini alan cihan pehlivanı, devrin meşhurları Koca Yusuf, Adalı Halil, Ahmet Kara, Kantarcı, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah ve Hergeleci İbrahim'le de er meydanlarında güreş tuttu. Paris ve Londra'da yaptığı güreşlerde "Hint Kaplanı" olarak anılan Gulem Rüstem'i, Britanya Adaları Başpehlivanı Calve ile Rus asıllı şampiyon Hachenschmit'i yenerek ününe ün katan Kurtdereli, 1899'da Kırkpınar'da Adalı Halil ve Kara Osman'ı mağlup edip başpehlivan oldu. Son güreşini 1931'de İstanbul'da yapan Kurtdereli Mehmet, geleneğe göre kıspetini Mekke'ye yollayıp er meydanlarından çekildi.