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        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni yapıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:56
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        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni yapıldı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kurtdere Mahallesi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğindeki güreşler öncesi Kurtdere Er Meydanı'nda minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boylardaki katılımcıların boy ayrımı yapıldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın ile beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Mevlid-i Şerif okunan program, yemek ve açılış töreniyle devam etti.

        Ahmet Akın, Kurtdereli'nin hayattaki tek torunu olan Havva Dakdevir'i de ziyaret ederek, elini öptü.

        76'sı başpehlivan olmak üzere 1711 güreşçinin katılacağı müsabakalar yarın başlayacak.

        Organizasyon, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

        - Kurtdereli Mehmet

        Kurtdereli Mehmet, 1865 yılında Bulgaristan sınırları içinde kalan Deliorman'da doğdu. Pehlivan 1,92 metre boy ve 148 kilo ağırlığıyla dünya çapında adını duyurdu.

        Henüz 21 yaşında karşısına çıktığı Koca Yusuf'tan övgü alan Kurtdereli Mehmet, yurt dışında birçok güreşçiyle karşılaştı ve 1911'de 32 gecede 43 müsabakaya çıkıp "cihan şampiyonu" ilan edildi.

        "Muhteşem Türkler" arasında yerini alan cihan pehlivanı, devrin meşhurları Koca Yusuf, Adalı Halil, Ahmet Kara, Kantarcı, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah ve Hergeleci İbrahim'le de er meydanlarında güreş tuttu.

        Paris ve Londra'da yaptığı güreşlerde "Hint Kaplanı" olarak anılan Gulem Rüstem'i, Britanya Adaları Başpehlivanı Calve ile Rus asıllı şampiyon Hachenschmit'i yenerek ününe ün katan Kurtdereli, 1899'da Kırkpınar'da Adalı Halil ve Kara Osman'ı mağlup edip başpehlivan oldu. Son güreşini 1931'de İstanbul'da yapan Kurtdereli Mehmet, geleneğe göre kıspetini Mekke'ye yollayıp er meydanlarından çekildi.

        Balıkesir'de 1939'da 74 yaşında vefat eden Kurtdereli Mehmet'in mezarı, Kurtdere Mahallesi'nde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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