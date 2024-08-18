Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere 1171 pehlivanın katıldığı güreşlerde final müsabakaları yapıldı.

Baş boyunda İsmail Balaban'ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Erkan Taş, finalde karşılaştı.

Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi. - Kurtdereli Mehmet Kurtdereli Mehmet, 1865 yılında Bulgaristan sınırları içinde kalan Deliorman'da doğdu. Pehlivan 1,92 metre boy ve 148 kilo ağırlığıyla dünya çapında adını duyurdu.

Henüz 21 yaşında karşısına çıktığı Koca Yusuf'tan övgü alan Kurtdereli Mehmet, yurt dışında birçok güreşçiyle karşılaştı ve 1911'de 32 gecede 43 müsabakaya çıkıp "cihan şampiyonu" ilan edildi. "Muhteşem Türkler" arasında yerini alan cihan pehlivanı, devrin meşhur isimleri Koca Yusuf, Adalı Halil, Ahmet Kara, Kantarcı, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah ve Hergeleci İbrahim'le de er meydanlarında güreş tuttu. Paris ve Londra'da yaptığı güreşlerde "Hint Kaplanı" olarak anılan Gulem Rüstem'i, Britanya Adaları Başpehlivanı Calve ile Rus asıllı şampiyon Hachenschmit'i yenerek ününe ün katan Kurtdereli, 1899'da Kırkpınar'da Adalı Halil ve Kara Osman'ı mağlup edip başpehlivan oldu. Son güreşini 1931'de İstanbul'da yapan Kurtdereli Mehmet, geleneğe göre kispetini Mekke'ye yollayıp er meydanlarından çekildi.