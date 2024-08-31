Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

        Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde 20'nci Dönem 947 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dönem birincisi Ulaştırma Astsubay Çavuş Arif Çetintürk'ün yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından yaptığı konuşmada, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

        Orgeneral Bayraktaroğlu, genç astsubayların vazife, şeref, dürüstlük kavramlarını kendine ilke edinmiş üstün disiplin anlayışına yüksek yeteneğine savaşçı bir ruha sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canını hiçe sayabilecek istekli, yetenekli, eğitimli, milletini, vatanını ve bayrağını seven Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel değerlerini benimsemiş birlik ve beraberlik içinde görev yapan astsubaylar olarak yetiştirildiniz. Görevinizi, en büyük gücünüzü aziz milletimizin bizlere karşı duyduğu sevgi ve güven duygusu olduğunu bilerek yerine getirin ve yüce Türk milletinin sevgi ve güvenine layık olmanın en büyük sorumluluk olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İnanıyorum ki şanlı ordumuzun kahraman astsubayları olarak vatan savunmasında önemli rol üstlenecek ve yüce milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz."

        Konuşmanın ardından eğitimlerini dereceyle bitiren astsubay çavuşlara ve misafir askeri personele diplomaları verildi. Sancak devir töreninin ardından sancaktar ve sancak muhafızı astsubay çavuşlara diplomaları teslim edildi.

        Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı ile 100. Yıl Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren programın ardından öğrenciler, aileleriyle bir araya geldi.

        Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Tümgeneral Ertan İnaltekin, Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğgeneral Bülent Tanrıverdi, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve okul personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (2)
        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (2)
        Gönüllü dalgıçların su altı temizliğinde denizden klozet çıktı
        Gönüllü dalgıçların su altı temizliğinde denizden klozet çıktı
        Balıkesir'de aranan 250 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranan 250 kişi yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı