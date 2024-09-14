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        Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, daha fazla çalışarak istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:40
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        Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, daha fazla çalışarak istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

        Karşımaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, erken geriye düştükleri maçta istedikleri kadar üretken olamadıklarını söyledi.

        Hücumda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:

        "Oyuncularımız istek ve arzu olarak iyilerdi ama pozisyon bulma anlamında zayıf kaldık. Rakibimiz de pozisyon bulma anlamında pek etkili olamadı. İkinci dakikada buldukları golün ardından maçı soğutarak, kendi istedikleri şeye çekerek bitirmesini bildiler. Lig uzun bir maraton, böyle maçları içeride ve dışarıda da oynayacağız. Ligde her takım birbirini yenebiliyor, onun için moralimizi bozmayıp daha fazla çalışacağız. Kendi oyunumuzu geliştirmek ve sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz."

        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal da Bandırmaspor'un zor bir rakip olduğunu dile getirdi.

        Geç kurulan bir takım olduklarını ifade eden Yanal, şunları kaydetti:

        "Bugün futbol tartışılabilir, sonuç güzel oldu. Biz de bugün sonucu alıp daha iyi bir futbol oynamanın altyapısını kurabileceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu bize büyük bir katkı ve takviye getirecek. Kulübümüz, tesisleşme ve kurumsallaşma konusunda çok ciddi uğraşlar içerisinde. Bu hem maddi hem manevi hem de zamanla ilgili bizim süremizi alıyor. O yüzden bu galibiyet bizim için önemliydi. Bunu önümüzde oynayacağımız tüm maçlara yaymak istiyoruz. Biz zirveyi zorlayan ve orada olmak isteyen bir takımız. Süper Lig'e çıkmak isteyen bir takımız ve bunu yapmak için de yolumuza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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