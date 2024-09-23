Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi

        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen ve 4 gün önce başlayan plaj voleybolu etkinliği, Küçükköy Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında gerçekleştirildi.

        Balıkesir etabına Türkiye, Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD'nin aralarında olduğu 35 ülkeden 49 takımdaki 122 sporcu katıldı.

        124 karşılaşmanın gerçekleştirildiği organizasyonun son gününde, kadınlar final karşılaşmasında Ukrayna, rakibi Estonya'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

        Erkeklerde ise İtalya'nın kırmızı ve mavi takımları final oynadı. İtalya'nın mavi takımı, karşılaşmadan şampiyon ayrıldı.

        Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Hizmetler Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2
        5. Bozcaada'da Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi
        5. Bozcaada'da Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi
        Balıkesirspor ilki yaşadı
        Balıkesirspor ilki yaşadı
        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı
        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı
        Balıkesirspor - Kelkit Hürriyet: 0-1
        Balıkesirspor - Kelkit Hürriyet: 0-1
        Sındırgı'da kadın girişimcinin kırsal turizm amaçlı inşa ettirdiği "saman e...
        Sındırgı'da kadın girişimcinin kırsal turizm amaçlı inşa ettirdiği "saman e...