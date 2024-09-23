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        Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:13
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        Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı 100.Yıl mahallesi Nato Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 61 OF 1786 ve 10 ANV 574 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Olayın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan S.T ve B.D hafif yaralı kurtulurken araç içerisinde sıkışan G.M ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla alakalı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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