Savaştepe'de baca temizliği sırasında evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Aşağıdanışment Mahallesi'nde yaşayan Ramazan B. (80), kış hazırlığı için evinin bacasını yakarak temizlemek istedi.
Alevlerin çevreye sıçraması nedeniyle başlayan yangına ilk müdahaleyi mahalle halkı yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Olay nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.