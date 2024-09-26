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        Savaştepe'de baca temizliği sırasında evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:05
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        Savaştepe'de baca temizliği sırasında evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı kırsal Aşağıdanışment Mahallesi'nde yaşayan Ramazan B. (80), kış hazırlığı için evinin bacasını yakarak temizlemek istedi.

        Alevlerin çevreye sıçraması nedeniyle başlayan yangına ilk müdahaleyi mahalle halkı yaptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Olay nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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