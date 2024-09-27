Edremit'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Binayı saran alevler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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