Edremit'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Yolören Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evden dumanın yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Binayı saran alevler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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