Erdek'te silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında S.Ş.İ, yanında bulunan tabancayla S.Ö'yü ayağından vurduktan sonra aracına binerek kaçtı.

Şüpheli S.Ş.İ, Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi'nde S.Ö'nün sahibi olduğu evcil hayvan ve eşyalarının satıldığı iş yerine geldi.

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