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        Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:40
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        Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

        Soğanyemez Mahallesi Sağuktulumba Kavşağı mevkisinde N.A. yönetimindeki 45 ACS 334 plakalı otomobil ile B.Y'nin kullandığı 34 ZF 0024 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü B.Y, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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