Balıkesir'de serinlemek için çaya giren bir kişi boğuldu

Ş.G, yapılan arama çalışmaları sonucu dalgıçlar tarafından ölü bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri su altı arama çalışmasına başladı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Aziziye Mahallesi'nden geçen Simav Çayı'na giren Ş.G'nin (59) kaybolduğunu gören kızı E.G (28), durumu jandarmaya bildirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.

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