Balıkesir'de serinlemek için çaya giren bir kişi boğuldu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Aziziye Mahallesi'nden geçen Simav Çayı'na giren Ş.G'nin (59) kaybolduğunu gören kızı E.G (28), durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri su altı arama çalışmasına başladı.
Ş.G, yapılan arama çalışmaları sonucu dalgıçlar tarafından ölü bulundu.
Ş.G'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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