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        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:19
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        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçye bağlı kırsal Dutliman Mahallesi sınırları içinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 50 dönümlük alanda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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