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        Balıkesir'de uyuyan taksicinin arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir taksicinin, durakta uyuduğu sırada daha önceden tartıştığı arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:08
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        Balıkesir'de uyuyan taksicinin arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasında
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir taksicinin, durakta uyuduğu sırada daha önceden tartıştığı arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan M.M. (35), koltukta uyuduğu esnada aralarında daha önceden tartışma yaşanan iş arkadaşı M.Ç'nin (38) saldırısına uğradı.

        Arkadaşının yumruklarına maruz kalan M.M, ayağa kalktıktan sonra M.Ç'ye karşılık verdi.

        Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Edremit Devlet Hastanesinden darp raporu alan M.M, arkadaşından şikayetçi oldu.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, ifadesinin ardından salıverildi.

        Bu arada taksi durağında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, M.Ç'nin içeri girmesi ve uyuyan M.M'ye saldırmasıyla ikili arasında çıkan arbede yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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