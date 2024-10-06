Balıkesir'de uyuyan taksicinin arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasında

Bu arada taksi durağında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, M.Ç'nin içeri girmesi ve uyuyan M.M'ye saldırmasıyla ikili arasında çıkan arbede yer alıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir taksicinin, durakta uyuduğu sırada daha önceden tartıştığı arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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