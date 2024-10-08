Kıbrıs gazisi emekli Binbaşı Hastürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hastürk'ün cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Askerler tarafından omuzlarında cenaze aracından alınan Hastürk için öğle vakti cami bahçesinde tören düzenlendi.

Hava Harp Okulundan 1963 yılında mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar hizmet veren gazinin naaşı, Edremit Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mahkeme Camisi'ne getirildi.

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