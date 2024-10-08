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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:34
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.

        M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Olayın, cep telefonu kamerasıyla çekilen videosunda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye, bazı vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

        Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alınan M.Ç'ye yönelik başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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