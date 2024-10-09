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        Edremit'te 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:29
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        Edremit'te 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (40), Avcılar Mahallesi'nde zeytin bahçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y.B, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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