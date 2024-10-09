Edremit'te 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekiplerin yaptığı operasyonda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (40), Avcılar Mahallesi'nde zeytin bahçesinde yakalandı.

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