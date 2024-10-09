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        Susurluk Şeker Fabrikası'nda 2024-2025 pancar alım kampanyası başladı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1955 yılında kurulan şeker fabrikasında yeni pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:58
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        Susurluk Şeker Fabrikası'nda 2024-2025 pancar alım kampanyası başladı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1955 yılında kurulan şeker fabrikasında yeni pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Susurluk Şeker Fabrikası'ndaki 2024-2025 pancar alım kampanyası açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fabrika Müdürü Yavuz Karaduman, Şeker İş Sendikası Susurluk Şube Başkanı Yavuz Gürsoy ve emekli Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Susurluk'un konuşmalarının ardından fabrikaya pancar getiren 5 çiftçiye hediyeleri verildi.

        Kurban kesimi ve pancar alımlarına başlanmasıyla sona eren törene, SS Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu ve fabrika personeli ile çiftçiler katıldı.

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        Galeri
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