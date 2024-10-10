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        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:04
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        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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