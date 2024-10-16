Balıkesir'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Alevlerden kurtulan motosikletteki diğer kişi Yalçın K. (28) ise sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Umut A. (28) yönetimindeki 07 Y 2961 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'taki bir iş yerinin duvarına çarptı.

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