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        Erdek'te "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

        Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Erdek'te Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:40
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        Erdek'te "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı
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        Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Erdek'te Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğrencilerin ve halkın katılımıyla Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

        Etkinlikte sporcular Çuğra Mevki'nden start alarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına gelmek için kıyasıya yarıştı.

        Minik kızlar ve minik erkekler, küçük kızlar ve küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler A grubu, genç kızlar ve genç erkekler B grubu, kadınlar ve erkekler halk koşusu olarak kategorilere ayrılan yarışmanın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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