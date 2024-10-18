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        Balıkesir'de 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 12 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:57
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        Balıkesir'de 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 12 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda "tehdit", "yaralama", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 yıldır aranan ve 12 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (40), ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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