Balıkesir'de 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Ekiplerin yaptığı operasyonda "tehdit", "yaralama", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 yıldır aranan ve 12 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (40), ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde yakalandı.

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