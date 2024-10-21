Balıkesir'de bir haftada 55 düzensiz göçmen 2 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 55 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 13-20 Ekim 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ilçesinde 4 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 37 Afganistan, 10 Sudan, 4 Suriye, 1 Liberya, 1 Lübnan, 1 Etiyopya ve 1 Gambia uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz ile 2 insan kaçakçısını yakaladı.