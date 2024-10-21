Balıkesir'de bir haftada 55 düzensiz göçmen 2 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 55 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir’de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 55 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 13-20 Ekim 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ilçesinde 4 farklı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 37 Afganistan, 10 Sudan, 4 Suriye, 1 Liberya, 1 Lübnan, 1 Etiyopya ve 1 Gambia uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz ile 2 insan kaçakçısını yakaladı.
Gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı için adli işlem başlatılırken düzensiz göçmenler ise Jandarmadaki sorguları sonrası işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.