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        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:50
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        Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre Ayvalık’ın Fethiye Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi 9033 sokakta bulunan 12 ve 32 nolu boş binalarda yangın çıktı.

        Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

        İçinde kimsenin yaşamadığı bitişik nizamdaki her iki binadaki yangın nedeniyle, sokak aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar aleevlerin büyümesine sebep oldu.

        Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple yapılan yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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