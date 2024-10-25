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        Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:55
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        Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

        Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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