Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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