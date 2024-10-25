Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

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