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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Edremit İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir zamanlar İsrail'den aldığımız İHA ve SİHA'lar bize kullandırılmadığı, tamir ve tadilatının yaptırılmadığı dönemleri hatırladığımızda yüzde 80'i yerli ve milli savunma sanayinin ne anlama geldiğini, işte TUSAŞ'a yapılan saldırılarla ne denmek istendiğini, neyin kastedildiğini hepimiz, bu milletin her bir ferdi olarak çok iyi biliyoruz ama ne yapsalar boş." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:29
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Edremit İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir zamanlar İsrail'den aldığımız İHA ve SİHA'lar bize kullandırılmadığı, tamir ve tadilatının yaptırılmadığı dönemleri hatırladığımızda yüzde 80'i yerli ve milli savunma sanayinin ne anlama geldiğini, işte TUSAŞ'a yapılan saldırılarla ne denmek istendiğini, neyin kastedildiğini hepimiz, bu milletin her bir ferdi olarak çok iyi biliyoruz ama ne yapsalar boş." dedi.

        Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Edremit 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

        AK Parti'ye kuruluşundan bu yana emek verenlere teşekkür eden Uygur, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

        Saldırıda şehit olanlara rahmet dileyen Uygur, şöyle devam etti:

        "Geride kalan yakınlarına sabır diliyoruz. Rabbim onlara inşallah sabır ihsan etsin. Yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin önünde bu tür engeller hep tarih boyunca oldu, ne zaman Türkiye sözü dinlenen, oyun kuran bir ülke durumuna gelse... Bir zamanlar İsrail'den aldığımız İHA ve SİHA'lar bize kullandırılmadığı, tamir ve tadilatının yaptırılmadığı dönemleri hatırladığımızda yüzde 80'i yerli ve milli savunma sanayinin ne anlama geldiğini, işte TUSAŞ'a yapılan saldırılarla ne denmek istendiğini, neyin kastedildiğini hepimiz, bu milletin her bir ferdi olarak çok iyi biliyoruz ama ne yapsalar boş."

        Uygur, güçlü ve büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetleyerek, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan, ülkemizin en büyük kurumu olan, en güçlü kurumu olan TUSAŞ'ımıza yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Yine orada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Kongrede, mevcut ilçe başkanı Rıfat Ertaş ve 29 kişilik listesi yeniden yönetime seçildi.

        Kongreye AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile çok sayıda partili katıldı.

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