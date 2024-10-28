Balıkesir'de anne adayları doğuma gebe okulundaki eğitimlerle hazırlanıyor

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına uzmanlar tarafından sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Anne adaylarına, teorik eğitimlerin yanı sıra bebek bakımı, beslenmesi ve hamilelik sürecinde yapılması gereken egzersizler uzmanlarca uygulamalı olarak gösteriliyor.

Gebe okulunda belirlenen günlerde ise hastaneye gelemeyen hamilelere çevrimiçi eğitim de veriliyor. Atatürk Şehir Hastanesi Gebe Okulu ebelerinden Aslı Kovancı, AA muhabirine, eğitimin haftada 4 gün yapıldığını söyledi. Gebelerin aldıkları eğitimin kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Kovancı, şöyle konuştu: "Doğum sonrası emzirmeyle ilgili desteğimizi emzirme danışmanlarımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Amacımız gebelerimizi anneliğe hazırlamak, birçok konuda eğitimlerimizi vermeye çalışıyoruz. Aylık 70-80 gebe anne adaylarımıza eğitimler veriyoruz. Gelemeyen, köylerde ve şehir dışında olan gebelere de online eğitim veriyoruz. Gerekli durum psikoloğumuz, diyetisyenimiz, kadın doğumcumuzdan da destek alıyoruz. Kapsamlı bir şekilde anne adayları için eğitimlerimizi sürdürüyoruz."

- "Kaygılarım azaldı, normal doğumdan korkmuyorum" Gebe okuluna gelen anne adaylarından Merve Ayyıldız da okula arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini ve çok memnun kaldığını belirtti. Doğum ve bebek bakımına ilişkin güzel bilgiler edindiğini anlatan Ayyıldız, "Doğumla ilgili herkesin bir fikri var ve genelde herkes olumsuz şeyler anlatıyor ama şimdi buraya geldim ve buradan psikolojik olarak olumlu bir enerji aldım. Kaygılarım azaldı, normal doğumdan korkmuyorum. Benim gibi anne adaylarının da bu eğitimlere katılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlu anne, mutlu bebek. Ben burada bebeğimi doğurursam güvende olacağımı hissediyorum." dedi.