Balıkesir'de bir haftada 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 117 Afganistan, 10 Özbekistan, 9 Suriye, 5 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 21-27 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Karesi, Gömeç, ve Edremit ilçelerinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.

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