Balıkesir'de bir haftada 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 21-27 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Karesi, Gömeç, ve Edremit ilçelerinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 117 Afganistan, 10 Özbekistan, 9 Suriye, 5 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.