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        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Çetin son yolculuğuna uğurlandı

        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde 33 yıl aralıksız başkanlık yaptıktan sonra memleketi Edremit'te yaşamını sürdüren Hüseyin Cahit Çetin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:19
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        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Çetin son yolculuğuna uğurlandı
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        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde 33 yıl aralıksız başkanlık yaptıktan sonra memleketi Edremit'te yaşamını sürdüren Hüseyin Cahit Çetin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in de babası olan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Çetin için, ikindi namazının ardından Güre Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi.

        Ahmet Çetin ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Çetin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güre Kabristanlığında toprağa verildi.

        Çetin'in cenazesine yakınlarının yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Fikret Akova, siyasi partilerin, kurumların ve sivil topum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Fikret Akova, yaptığı açıklamada, Cahit Çetin'in ölümünden dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, "33 yıl hizmet etti Cahit ağabey, Zeytin camiasına çok ciddi anlamda katkıları var. Allah rahmet eylesin. Allah yattığı yerde dinlendirsin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine Tariş camiasına, bütün zeytincilerin hepsine başsağlığı diliyorum." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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