Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde 33 yıl aralıksız başkanlık yaptıktan sonra memleketi Edremit'te yaşamını sürdüren Hüseyin Cahit Çetin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in de babası olan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Çetin için, ikindi namazının ardından Güre Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi.

Ahmet Çetin ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Çetin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güre Kabristanlığında toprağa verildi.