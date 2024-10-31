Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.T, Ş.K ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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