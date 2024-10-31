TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de konuştu:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bizim tek mücadelemiz teröristlerle. Bizim savaşımız, mücadelemiz, gayretimiz, operasyonlarımız teröristlerle. Teröristlerin dışında bizim herhangi bir amacımızın olmadığını bütün dünya biliyor." dedi.

Akar, Balıkesir programları kapsamında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti, partililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada yaptığı konuşmada Akar, vatandaşlara hizmet etmek ve onların problemlerini sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Gelecek dönemde de vatandaşlarla omuz omuza vererek çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Akar, bugünlere gelinmesinde partililerin yaptıkları hizmetleri büyük bir gururla izlediklerini aktardı. Büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle, çalışmalarıyla, yönlendirmeleriyle büyük atılımların yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını vurgulayan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda içinde bulunduğumuz bu dönemde bazı sorunlar var mı? Var. Bu sorunların çözülmesi için de gece gündüz çalıştığımızı, yine Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili arkadaşlarımızın, bakanlarımızın ve diğer görevlilerin büyük bir azimle ve gayretle çalıştıklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla artık önümüzdeki engelleri aştık, aşacağız. Sıkıntıları çözdük, çözeceğiz. Asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duası devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Bunları da çözeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Akar, AK Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü ivmenin devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Her devletteki gibi zaman zaman bazı güçlüklerle karşılaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz ülkemizin şartları, dünyanın bulunduğu şartlar, bölgenin şartları, bunların da farkında olmamız gerekiyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye artık uluslararası ortamda gerçekten söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bütün olayları, çevremizdeki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ve onlara karşı alınacak tedbirleri aldık, almayı sürdürüyoruz. Hemen güneyimizde Siyonizmi, Netanyahu ve ekibinin yaptıkları katliamı, etnik temizliği, soykırımı yakından takip ediyoruz. Bunlarla alakalı Uluslararası Adalet Divanı'nda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bunları yapıyoruz. Ayrıca ilgili arkadaşlarımız, başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her türlü ikili temas dahil sürdürdüler, sürdürüyorlar. 17 bin çocuğu katleden, 44 bin masum insanı katleden bu alçaklar, bu soykırımcılar inşallah birgün yaptıkları alçaklıkların cezasını görecekler, hesabını verecekler. Bunun için gayret gösteriyoruz. İnşallah bunlar birgün akıttıkları kanların içinde boğulacaklar."

- "Bizim tek mücadelemiz teröristlerle" Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, terörü bitirmekte azimli ve kararlı olduklarına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörü Allah'ın izniyle bitirmeye muktediriz. Bu konuda hem sahada hem de masada yoğun çalışmalar var. Gerekli gayretler gösteriliyor. Bizim tek mücadelemiz teröristlerle. Bizim savaşımız, mücadelemiz, gayretimiz, operasyonlarımız teröristlerle. Teröristlerin dışında bizim herhangi bir amacımızın olmadığını bütün dünya biliyor. Biz seçkin, saygın bir kültüre, tarihe ve medeniyete sahibiz. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde masum insanlara silah doğrultmak gibi bir alışkanlığımız asla söz konusu değil. Bizler 85 milyon biriz beraberiz. Kürtler, Türkler bütün oradaki bizim nüfusumuz 85 milyon dosttur, kardeştir, beraberlik içindeyiz. Bunun en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Çanakkale'yi beraber yaptık. Milli Mücadeleyi beraber yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı beraber karşı koyduk ve şehitliklerimize gittiğimizde bütün evlatlarımız yan yana yatıyorlar. Aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar. Bunları Allah'ın izniyle defettik, defetmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ali cenap devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle uzatılan barış elinin de muhataplarımız tarafından tutulacağını, anlayışla karşılanacağını da umuyoruz, biliyoruz, temenni ediyoruz. Bu da bir sorun olmayacak. İnşallah bu sorun çözülecek. Biz kardeşiz ezcümle. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkler, Kürtler, Zazalar kardeştir. 85 milyon biriz, beraberiz."

- Yeni anayasa çalışmaları Akar, Türkiye'nin geleceğinin mimarisi, geleceğin inşası bakımından yeni anayasa konusunda çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "İnşallah yeni anayasa da gelecek kuşaklara bir borcumuz. Bunu da en iyi şekilde konuşmak, görüşmek suretiyle 85 milyonun mutabakatıyla böyle bir modern, çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren bir analiz yapmak suretiyle de ülkemiz bir adım daha ileri gidecektir. Bunun üzerine çalışmalar sürüyor. Biz bu konuda hiçbir şekilde tereddüde kapılmayacağız. Bu yaptığımız çalışmalarla, bütün milletimizi kucaklayan çalışmalarla büyük ve güçlü Türkiye'yi, ülkemizin bekasını ve diğer taraftan da asil milletimizin refahını sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın."