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        Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde yemek yarışması yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde düzenlenen zeytinyağlı ev yemekleri yarışması yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:54
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        Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde yemek yarışması yapıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde düzenlenen zeytinyağlı ev yemekleri yarışması yoğun ilgi gördü.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı iş birliğiyle yapılan 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Zeytinyağlı Ev Yemekleri Yarışması düzenlendi.

        İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmanın jüri üyeliğini yemek kültürü yazarı Arzu Acurol, köşe yazarı ve iletişim danışmanı Caner Ural, yemek bloggeri Gülten Kurtoğlu Özdemir, gastronomi yazarı ve belgeselci Rıza Sönmez ve Ayvalıklı şef Sait Ergün yaptı.

        8 finalistin katıldığı yarışmada birinciliği portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği ile Hicran Atıcı kazandı. Yarışmanın ikincisi Çetin İçten, üçüncüsü ise Aysun Kubaş oldu.

        Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık Ticaret Odası ile organize edilen zeytinyağlı yemek yarışmasına ev kadınlarının gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında düzenlenen ilçenin yöresel zeytinyağlı yemekleri yarışmasına ilçedeki kadınları dahil ettiklerini belirten Çakırca, "İnşallah bu yarışmanın sonunda, Ayvalık'ın gastronomideki yerini alabilecek yemekleri ön plana çıkartmış olacağız." dedi.

        Ayvalık'ın zeytinyağlı yemeklerini gastronomi turizmine kazandırabilmeyi amaçladıklarına değinen Çakırca, Ayvalık ve Türk mutfağındaki zeytinyağlı yemeklerin çeşitliliğini arttırabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de ilçedeki ev kadınlarının hünerli elleriyle yapılan lezzetlerin profesyonel jüri tarafından değerlendirildiğini belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

        Başta zeytinyağı olmak üzere Ayvalık'ın farklı değerlerini ortaya çıkartarak, turizm çeşitliliğini arttırabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ergin, "Gastronomi alanında da Ayvalık mutfağının çeşitliliğini pozitif yönde yükseltebilmenin gayretindeyiz. Ayvalık bir mübadele kentidir. Bu mübadeleyle beraber gelen tüm kültürlerin Türkiye geneline yansıtılması gerekir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha komplike etkinliklerle bu çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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