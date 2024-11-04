Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, kırmızı mercanları tanıtmak için Ayvalık'ta dalış yaptı:

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında düzenlenen ve olumsuz hava koşullarına rağmen Kerbela mevkisinde Ayvalık açıklarında bulunan kırmızı mercanlar ve gorgonya ormanına tüpsüz daldı.

​​​​​​​Dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanları için 30 metre tüpsüz dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen, mercanların güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ercümen, Ayvalık'taki kırmızı mercanları hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak amacıyla bir dalış yaptığını söyledi. Fırtınaya rağmen güzel bir dalış olduğunu belirten Ercümen, "Her şey yolunda gitti. Suyun altında hem deniz çayırları hem gümüş balıkları hem de kızıl mercanlarımız var. Onlarla tekrar suyun altında buluşmak çok önemli. Çünkü ben yıllarıdır bu bölgelerde dalışlar yapıyorum. Bunun belgeselini de yapmıştım." dedi. Su altı zenginliklerinin korunmasının devamlılığının sağlanması gerektiğine de değinerek yeni nesillere taşınmasını ve tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını dile getiren Ercümen, şunları kaydetti: