Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

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