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        Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:37
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        Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonlarda yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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