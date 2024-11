İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınması davasıdır. İşte bu kararlılık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır." dedi.

Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha ileriye taşımak için bir arada olduklarını, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin partisi olduğunu belirtti.

"Eğitimde, sağlıkta, savunmada, ulaşımda, ekonomide, tarımda, sanayide Türkiye'yi el birliğiyle yeniden inşa ettik. Artık kendi savaş uçağını, insansız hava aracını, gemisini üreten bir Türkiye var. Kendi helikopterini semalarda uçuran bir Türkiye var. Daha geçen hafta jandarmamızın envanterine büyük bir gururla dahil ettiğimiz Gökbey helikopterimizin teslim törenindeydik. Hamdolsun artık kendi teknolojisini geliştiren, kendi enerji kaynaklarını çıkarabilen, kendi ekonomisiyle ayakta duran güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinde yerli ve milli payı yüzde 80'i aşan bir Türkiye var. Çünkü AK Parti'nin rotasını millet çizmiştir. Milletimizin iradesi de her zaman 'Recep Tayyip Erdoğan' demiştir. Onun liderliğinde Türkiye, dünyada mazlumların sesi olmuş, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınması davasıdır. İşte bu kararlılık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı, bizim milletimize olan bağlılığımızın, bu ülkeye duyduğumuz sevdanın en büyük ifadesidir."

AK Parti'nin, Türkiye'yi her alanda zirveye taşıyacak adımları atmaya devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

İçişleri Bakanlığı olarak milletin güvenlik ve huzurunun en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin her bir karış toprağında, milletimizin huzurunu korumak, güvenliğini sağlamak için nöbetteyiz. Dağda, ovada, dar geçitlerde, şehirlerde, mavi vatanda terörle, uyuşturucuyla, her türlü şer odağıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın huzurunu tesis etmek adına asayiş suçlarında olay sayılarını azaltırken, aydınlatma oranlarımızı yükseltiyoruz. Ülkemiz genelinde 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında, kişilere karşı 10 önemli suçta olay sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalırken, aydınlatma oranımız yüzde 1,3 artarak yüzde 97,8'e ulaştı. Yani her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı. Ülkemiz genelinde yine aynı dönemde mal varlığına karşı 9 önemli suçta, olay sayısı yüzde 30 azaldı, aydınlatma oranımız ise yüzde 14,4 artarak, yüzde 81,3'e yükseldi."