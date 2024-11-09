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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 23 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:48
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        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 23 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 ayrı araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, söz konusu araçlara el konularak yediemin otoparkına çekildi.

        Operasyonlarda, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri öne sürülen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. (42) ve S.K. (28) yakalandı.

        Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelilerinin üzerlerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 600 lira, 60 dolar ve 145 avro ele geçirildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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