Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelilerinin üzerlerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 600 lira, 60 dolar ve 145 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri öne sürülen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. (42) ve S.K. (28) yakalandı.

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