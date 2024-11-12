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        4. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu sona erdi

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:50
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        4. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu sona erdi
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu tamamlandı.

        Küratörlüğünü Özlem Şengönül'ün yaptığı yaklaşık bir ay süren sempozyumda, Türkiye'den Vasilisa Chugunova ve Hakan Şengönül, Rusya'dan Anna Sosenskaia ve Mikhail Sobolev, Moldova'dan Svetlana Melnichenko, Ukrayna'dan Serhii Sbitniev olmak üzere 6 heykeltıraş yer aldı.

        Etkinlikte, Marmara Adası'ndan getirilen blok mermerler heykeltıraşlar tarafından özenle işlendi ve ortaya değişik çocuk figürlerinden oluşan heykeller çıktı.

        Bu yıl "Çocuk" temasının işlendiği 4. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu'nun sonunda ortaya çıkan heykeller törenle Nuri Bozyel Kültür Merkezi bahçesinde sergilenmeye başlandı.

        Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Heykel Sempozyumu'nun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve etkinlikte "Çocuk" temasının işlendiğini söyledi.

        Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına değinen Bağcı, "Aslına bakarsanız bütün bir hayatın getirdiği birikimlerle beraber yaptığımız her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Yani geleceğe borçlanarak yaşadığımız bilincinin altını çizmek için bu yıl mutlu çocuklar, mutlu nesiller yetiştirebilmek adına umutla böyle bir tema seçtik. Umut ediyorum bir farkındalık yaratırız." diye konuştu.

        Yaptıkları çalışmanın kamuoyunda harcanan emeğin ölçüsünde bir karşılık bulmasını umut ettiklerini dile getiren Bağcı, her şeyin çocuklar için olduğunu vurguladı.

        Küratör Özlem Şengönül ise "Çocuk temasıyla yola çıkınca sanatçı arkadaşlarımızda bu tema inanılmaz heyecan uyandırdı. Hep kendilerinden bir parça katarak kimisi çocuğunun tasvirini yaptı, kimi torununun tasvirini yaptı. Kalıcı, çok güzel eserler ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

        Türkiye adına sempozyuma katılan Rus heykeltıraş Vasilisa Chugunova da "Burada yapılan heykellerde bizi en çok heyecanlandıran dünyada tek olan deniz altında bir mermer heykel galerisi kuruyor olmak. Bu çok önemli. Bu sempozyumda bu şekilde yer almaktan dolayı çok gururluyum." diye konuştu.

        Heykeltıraş Hakan Şengönül ise sempozyumda 6 heykeli tamamlayıp belediyeye teslim ettiklerini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Şimdiye kadar yanlış hatırlamıyorsam 50'in üzerinde heykel sahibi oldu Gömeç. Bunlardan yaklaşık 25 tanesini deniz altına indirdiler. Dışarıda olan heykeller de var. Bu sempozyumdaki heykellerin bazıları parklar ve bahçelerde değerlendirecek. Bazıları da denizin altına indirilecek. Geçen seneki temalarımızda mitolojiyi, Balıkesir değerlerini işledik. Bu sene de konumuzu çocuk olarak değerlendirdik. Bu sene çocuklarla ilgili birçok sıkıntı olduğu için bu temaya karar verdik."

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda yapılan heykeller farkındalık yaratmak amacıyla Gömeç'teki parklarda sergilenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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