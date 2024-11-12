4. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu sona erdi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu tamamlandı.

Küratörlüğünü Özlem Şengönül'ün yaptığı yaklaşık bir ay süren sempozyumda, Türkiye'den Vasilisa Chugunova ve Hakan Şengönül, Rusya'dan Anna Sosenskaia ve Mikhail Sobolev, Moldova'dan Svetlana Melnichenko, Ukrayna'dan Serhii Sbitniev olmak üzere 6 heykeltıraş yer aldı.

Etkinlikte, Marmara Adası'ndan getirilen blok mermerler heykeltıraşlar tarafından özenle işlendi ve ortaya değişik çocuk figürlerinden oluşan heykeller çıktı.

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına değinen Bağcı, "Aslına bakarsanız bütün bir hayatın getirdiği birikimlerle beraber yaptığımız her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Yani geleceğe borçlanarak yaşadığımız bilincinin altını çizmek için bu yıl mutlu çocuklar, mutlu nesiller yetiştirebilmek adına umutla böyle bir tema seçtik. Umut ediyorum bir farkındalık yaratırız." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmanın kamuoyunda harcanan emeğin ölçüsünde bir karşılık bulmasını umut ettiklerini dile getiren Bağcı, her şeyin çocuklar için olduğunu vurguladı.

Küratör Özlem Şengönül ise "Çocuk temasıyla yola çıkınca sanatçı arkadaşlarımızda bu tema inanılmaz heyecan uyandırdı. Hep kendilerinden bir parça katarak kimisi çocuğunun tasvirini yaptı, kimi torununun tasvirini yaptı. Kalıcı, çok güzel eserler ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Türkiye adına sempozyuma katılan Rus heykeltıraş Vasilisa Chugunova da "Burada yapılan heykellerde bizi en çok heyecanlandıran dünyada tek olan deniz altında bir mermer heykel galerisi kuruyor olmak. Bu çok önemli. Bu sempozyumda bu şekilde yer almaktan dolayı çok gururluyum." diye konuştu.