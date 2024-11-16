Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Aynı ekip, Ayvalık açıklarındaki diğer operasyonda ise lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.

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