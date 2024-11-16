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        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:13
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        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-115" botuyla ekip sevk edildi.

        Durdurulan botta yakalanan 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

        Aynı ekip, Ayvalık açıklarındaki diğer operasyonda ise lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.

        Yakalanan yabancı uyruklular, Ayvalık'taki işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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