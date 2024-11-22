Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Oğuzhan Çelik (26) yönetimindeki 45 ACU 794 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolunun Eski Kepsut Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cansız bedeni, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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