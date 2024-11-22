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        Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:03
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        Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Oğuzhan Çelik (26) yönetimindeki 45 ACU 794 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolunun Eski Kepsut Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cansız bedeni, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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