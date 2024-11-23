Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit ilçesi Zeytinli, İkizçay, Kadıköy ve Altınkum mahallelerinde sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.