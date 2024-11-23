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        Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

        Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:29
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        Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı
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        Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Edremit ilçesi Zeytinli, İkizçay, Kadıköy ve Altınkum mahallelerinde sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

        Sert esen lodos, bazı sokaklarda ağaçların kırılan dalları ve elektrik direklerini yola devrildi.

        Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Kimi bölgelerdeki su baskınlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu.

        Yoğun yağış ve lodosun devam ettiği körfez bölgesinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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