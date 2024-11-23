Balıkesirspor'un icradaki "logo"su için ödeme yapılarak dosya kapatıldı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor Kulübünün bir süre önce alacağı olan kulüp eski avukatının başlattığı icra yoluyla satışa çıkarıldığı logosu, kulüp başkanı Abdullah Bekki'nin devreye girerek satış öncesi 1 milyon lira ödeme yapmasıyla dosya kapatıldı.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu adına Avukat Mehmet Fatih Önsöz imzasıyla yapılan açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Balıkesir 2. İcra 2023/1238 esas sayılı dosyası kapsamında Avukat Turgut Özgüç Özgün ile geçmiş dönem Balıkesirspor Başkanı Ümit Aslan tarafından imzalanan avukatlık ücret sözleşmesi gereği mahkeme harç masraf ve vekalet ücretleri hariç 1 milyon 794 bin 181,53 lira bedel ile icra takibi başlatılmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında Avukat Turgut Özgüç Özgün, Ümit Arslan, Özgür Yılmaz ve Nedim Ömer döneminde de hizmet vermeye devam etmiştir. Süreç içinde avukatlık ücreti olarak ödeme yapılmamıştır.